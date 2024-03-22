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Мода на рыжий цвет добралась и до воды в домах Краснодара

Мода на рыжий цвет добралась и до воды в домах Краснодара

Для проведения плановых работ ночью отключали воду в корпусах 1, 2 и 3 дома №6. К утру водоснабжение было восстановлено, однако никто из жильцов не стал использовать грязную воду для умывания или мытья посуды.

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