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  • Сергей Рыбкин
    А,не хрен было проходить мимо невесомости,в наземных условиях.Она сейчас ещё пороться не правильно начнёт.Глюкоза: Развод с...

Ее звали Сандра. Жизнь и судьба поп-звезды 80-х

Ее звали Сандра. Жизнь и судьба поп-звезды 80-х

Сандра была выдающейся немецкой певицей. После распада диско-группы Arabesque, в которой в 1979-1984 годы Сандра была ведущей вокалисткой, певица начала сольную карьеру, став одной из самых популярных певиц на европейской эстраде второй половины 1980-х — начала 1990-х годов.

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