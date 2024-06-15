Ее звали Сандра. Жизнь и судьба поп-звезды 80-х

Сандра была выдающейся немецкой певицей. После распада диско-группы Arabesque, в которой в 1979-1984 годы Сандра была ведущей вокалисткой, певица начала сольную карьеру, став одной из самых популярных певиц на европейской эстраде второй половины 1980-х — начала 1990-х годов.