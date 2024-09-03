1 кардиоупражнение, которое можно делать со стулом для похудения всего тела, а еще живот и ноги подтянем

Кардиоупражнения - это упражнения, которые отличное осознают для похудения всего тела. Ко всему прочему кардиоупражнения помогают активизировать сжигание не только подкожного, но и висцерального жира ( а многим из нас бывает достаточно сложно сжигать именно этот жир, который откладывается вокруг системы жкт, пищеварения.
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