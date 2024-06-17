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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шуманский приехал на медосмотр в ЦСКА. Клуб купит 19-летнего форварда Беларуси и «Ариса» за 1,5 млн евро

Нападающий кипрского «Ариса» приехал на медосмотр в клинику в Лужниках для перехода в армейский клуб, сообщает «Спорт-Экспресс».

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