Science Advances: генетическая мутация подарила бабочкам новый фоторецептор

Расширение цветового зрения дало бабочкам эволюционное преимущество при поиске нектара и партнеров. В ходе нового исследования специалисты из Калифорнийского университета в Сан-Диего установили, какой генетический механизм отвечает за появление дополнительной светочувствительной клетки в сложном глазу насекомых.