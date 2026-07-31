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Сергей Зоткин продолжит карьеру в «Самаре»

По информации «Спорт-Экспресс», 22-летний защитник Сергей Зоткин присоединится к «Самаре». Зоткин отыграл последние 3 сезона в Лиге ВТБ, выступая за «Пари НН».

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