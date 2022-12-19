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Суп- лапша, настоящая домашняя на курином бульоне. Как приготовить тесто и раскатать лапшу

Суп- лапша, настоящая домашняя на курином бульоне. Как приготовить тесто и раскатать лапшу

Для меня лапша- это прежде всего, очень вкусный наваристый суп на бульоне из домашней курицы. Прозрачный, ароматный, приятного желтого оттенка от куриного навара, со специями и конечно же с тонко раскатанной лапшой.

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