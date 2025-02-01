Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 848 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Малыхина (Буковская)
    Кто ручкуется с ними, тот и крышует...Милонов высказалс...
  • Игорь Васиков
    Раздел решит эту исскуственную проблем. Галиция по своим местам, остальная территория возвращается домой в Россию.Новая цель для "О...
  • Чужестранка
    Там было 95 человек, их ВСУ насильно удерживали в интернате. Сколько из этих раненных ещё умрут без медицинской помощ...Хинштейн: Достове...

Жаркий январский день: Массированный удар по Украине - вертолёты понеслись в Румынию

Жаркий январский день: Массированный удар по Украине - вертолёты понеслись в Румынию

Этот день - 31 января - на Украине запомнится как самый жаркий в январе из-за массированного удара по военной инфраструктуре.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СЗ
Светлана Зуева
Идет война народная, священная война! Вперед,РОССИЯ-МАТУШКА!!!! Не давай опомниться врагу! Россия была,есть и БУДЕТ ВСЕГДА!!!!🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺💪💪💪💪💪😍
Ответить
15 час.
ВС
Виктор Спасский
За 3 года войны Сталин освободил пол европы взял Берлин и закончил войны нашей победой а за 3 года сво-освободили3 деревни!
Ответить
15 час.
ТН
Татьяна Новикова
Да, освободил, но погибло 37 млн. человек! И сейчас можно было бы быстрее, но смертей было бы на много - много больше и вы бы сейчас не писали сидя в тепле и возможно с чашечкой кофе, а воевали!!!
Ответить
10 час.
наверх