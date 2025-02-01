Этот день - 31 января - на Украине запомнится как самый жаркий в январе из-за массированного удара по военной инфраструктуре.
Жаркий январский день: Массированный удар по Украине - вертолёты понеслись в Румынию
Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Идет война народная, священная война! Вперед,РОССИЯ-МАТУШКА!!!! Не давай опомниться врагу! Россия была,есть и БУДЕТ ВСЕГДА!!!!🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺💪💪💪💪💪😍
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15 час.
ВС
Виктор Спасский
За 3 года войны Сталин освободил пол европы взял Берлин и закончил войны нашей победой а за 3 года сво-освободили3 деревни!
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15 час.
ТН
Татьяна Новикова
Да, освободил, но погибло 37 млн. человек! И сейчас можно было бы быстрее, но смертей было бы на много - много больше и вы бы сейчас не писали сидя в тепле и возможно с чашечкой кофе, а воевали!!!
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10 час.
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