Жаркий январский день: Массированный удар по Украине - вертолёты понеслись в Румынию

ТН

Татьяна Новикова

Да, освободил, но погибло 37 млн. человек! И сейчас можно было бы быстрее, но смертей было бы на много - много больше и вы бы сейчас не писали сидя в тепле и возможно с чашечкой кофе, а воевали!!!