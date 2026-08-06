Ведется отчаянная борьба: конфликт на Украине перешел в новое качество

Конфликт на Украине превратился в борьбу за господство в небе, пишет NYT. Россия наращивает количество воздушных атак, увеличивает производство различных видов ракет и пользуется ослаблением ПВО киевского режима для нанесения все более смертоносных и мощных ударов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии