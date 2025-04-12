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Царьград

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Пятерых подростков из Ижевска обвиняют в жестоком нападении на сверстника

Пятерых подростков из Ижевска обвиняют в жестоком нападении на сверстника

В Ижевске пятеро подростков, среди них две девочки, арестованы за жестокое нападение на сверстника. Пострадавший получил более 100 гематом и травмы после обстрела из пневматики и унижения.

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