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Мое ЛИАНОЗОВО

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В Лианозове выступит театр из Рязани

7 апреля в 12.00 Московский Лианозовский театр (Абрамцевская ул., 9, корп. 1) приглашает на спектакль «Эй ты, здравствуй!», который покажет рязанский Театр творчества юных в рамках 10- го Всероссийского фестиваля «Театральный самотёк».

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