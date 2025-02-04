Представитель России в Латвии осудил выдворение из страны за незнание языка

Беспрецедентным и бесчеловечным сведением счетов по этноконфессиональному признаку является высылка из Латвии, в том числе, коренных жителей за незнание латышского языка, заявил временный поверенный в делах России в Латвии Дмитрий Касаткин 4 февраля в интервью РИА Новости.