За Крымский мост

Это изображение подрыва Крымского моста было сгенерировано нейросетью пару месяцев назад, к сожалению, в каком-то смысле оно стало реальностью Совсем недавно, в начале мая этого года, в материале «При затягивании СВО уничтожение украинскими морскими дронами кораблей Черноморского флота ВМФ РФ – это всего лишь вопрос времени» автором поднимался … .
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