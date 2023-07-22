Военное обозрение

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За Крымский мост

За Крымский мост

Это изображение подрыва Крымского моста было сгенерировано нейросетью пару месяцев назад, к сожалению, в каком-то смысле оно стало реальностью Совсем недавно, в начале мая этого года, в материале «При затягивании СВО уничтожение украинскими морскими дронами кораблей Черноморского флота ВМФ РФ – это всего лишь вопрос времени» автором поднимался … .

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