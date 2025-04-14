Лавров: Россия знает, как обеспечить свою обороноспособность

РИА Новости/Рамиль Ситдиков Россия знает, как обеспечить обороноспособность страны на случай, если стратегическая ситуация в мире не изменится, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью изданию "Коммерсантъ".
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