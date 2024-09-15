Mercedes-AMG предложил большие скидки на малолитражки C 43 и C 63

В Германии автопроизводитель перешёл к схеме с динамическим ценообразованием и прямыми продажами: с июля прайс-листы в формате PDF исчезли, а конечная цена стала отображаться в конфигураторе, исходя из целого ряда параметров.
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