Налоговики проверяют россиян, банкам расширят варианты блокировок переводов. Обзор Банки.ру

Налоговики снова проверяют наличные расчеты россиян с иностранцами, рассказывают «Ведомости». Налоговые органы возобновили контроль за сделками, совершенными между россиянами и валютными нерезидентами (т.
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