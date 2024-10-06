Как называется шапочка с круглым вырезом на макушке и длинной лопастью

Шапочка с круглым вырезом на макушке и длинной лопастью, спускающейся по спине, которая богато украшалась кораллами, бляхами, серебряными монетами и подвесками, называется: Все ответы на Большой этнографический диктант 2021 уҡа ҡашмау ҡушьяулыҡ сәсүрмес У каждого из представителя этноса существуют свои национальные: блюда, одежды, традиции, обычаи и так далее.