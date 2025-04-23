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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Свежие комментарии

Стартовала ´Неделя нулевого травматизма´.

Стартовала ´Неделя нулевого травматизма´.

На основании распоряжения председателя Бобруйского городского исполнительного комитета, а также в рамках реализации мероприятий Государственной программы ´Рынок труда и содействие занятости´ на 2021-2025 годы 21 апреля в ОАО ´Белшина´ стартовала ´Неделя нулевого травматизма´.

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