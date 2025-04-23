На основании распоряжения председателя Бобруйского городского исполнительного комитета, а также в рамках реализации мероприятий Государственной программы ´Рынок труда и содействие занятости´ на 2021-2025 годы 21 апреля в ОАО ´Белшина´ стартовала ´Неделя нулевого травматизма´.