Игрок сборной Уругвая Хименес о драке с фанатами: наши семьи были в опасности

Защитник сборной Уругвая Хосе Хименес, говоря о причине драки с болельщиками сборной Колумбии после матча полуфинала Кубка Америки, заявил, что фанаты на определенном секторе создали угрозу для семей футболистов.
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