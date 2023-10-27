Миттельбау «Дора», версия 2.0: военные мощности Европы – на службе Киева

Помимо поставленных Киеву ракет ATACMS, HIMARS, HARM, управляемых авиационных бомб JDAM, в сводках Министерства обороны РФ фигурируют украинские противокорабельные ракеты «Нептун», а также переделанная для поражения наземных целей зенитная ракета С-200.
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