Бюджетные приёмы стильного интерьера: 20 идей, которые меняют пространство

Существует расхожее мнение, будто выразительный интерьер обязательно требует крупных вложений. На практике всё обстоит иначе: визуальная глубина и ощущение дороговизны рождаются не из суммы чека, а из точных решений, продуманных пропорций и грамотной работы с фактурами.
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