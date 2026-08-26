Бюджетные приёмы стильного интерьера: 20 идей, которые меняют пространство

Существует расхожее мнение, будто выразительный интерьер обязательно требует крупных вложений. На практике всё обстоит иначе: визуальная глубина и ощущение дороговизны рождаются не из суммы чека, а из точных решений, продуманных пропорций и грамотной работы с фактурами.