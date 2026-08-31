На МКАД на видео попало, как грузовик на скорости влетел в фуру

В Москве на МКАД грузовики разбились в ДТП. Дептранс опубликовал момент столкновения. На кадрах видно, как грузовик влетает в фуру, в момент аварии детали разлетаются по проезжей части, а другие машины начинают тормозить.
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