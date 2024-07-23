МАК: экипаж разбившегося SSJ-100 при снижении перешел на ручное управление

Экипаж пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100, который разбился в Московской области, перешел на ручное управление боковой ручкой управления (БРУ) и двигателями, однако снижение остановить не удалось.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии