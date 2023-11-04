Россия сыграет с Кубой, жеребьевка Кубка России, Луческу закончил карьеру, «Майнц» разорвал контракт с поддержавшим Палестину Эль-Гази, УЕФА объединился с «Золотым мячом» и другие новости

Лена Мисько

клоуны ))) 😳🤔 «Факел» - «Спартак»: изменился текст решения ЭСК об удалении Бабича. Почему так произошло? Сегодня было опубликовано решение экспертно-судейской комиссии РФС по одному из эпизодов матча 13-го тура чемпионата России «Факел» - «Спартак» (2:0). Вот в каком виде находится текст сейчас: «Спартак» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Владислава Безбородова в эпизоде с вынесением второго предупреждения игроку «Спартака» Срджану Бабичу на 70-й минуте матча. Решение комиссии Судья правильно вынес второе предупреждение в матче и, соответственно, удалил с поля игрока команды «Спартак» №6 Срджана Бабича на 70-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что данный игрок при попытке сыграть в мяч высоко поднятой ногой совершил контакт стопой с лицом атакующего игрока команды «Факел» №20 Евгения Маркова, который комиссия квалифицирует как безрассудный, так как игрок обороны не думал о безопасности соперника. По этой причине, комиссия единогласно поддерживает решение судьи вынести предупреждение игроку команды «Спартак» за безрассудное поведение, ставшее для него вторым предупреждением в матче, в связи с чем, он был удален с поля. В свою очередь, комиссия отмечает тот факт, что решение о вынесении предупреждения судья матча принимал единолично, а ВАР только подтвердил идентификацию игрока, нарушившего правила игры, что не противоречит протоколу ВАР». Но изначально последний абзац решения выглядел так: «В свою очередь, комиссия отмечает тот факт, что решение о вынесении предупреждения судья матча принимал единолично, а ВАР только оказал помощь в идентификации игрока, нарушившего правила игры, что не противоречит протоколу ВАР». Такой же эта часть решения осталась на видео, с помощью которого разъясняется вердикт комиссии. Почему же внесено изменение? И все-таки что сделал ВАР Андрей Фисенко – оказал помощь в идентификации игрока или подтвердил идентификацию игрока? Александр Бобров, "Спорт-Экспресс" @KGBreferee https://www.sport-express.ru/football/rfpl/news/fakel-spartak-izmenilsya-tekst-resheniya-esk-ob-udalenii-babicha-pochemu-tak-proizoshlo-2141624/