В сентябре 1944 года в эскадрилью 735-го штурмового авиационного полка, в которой служил ст

В сентябре 1944 года в эскадрилью 735-го штурмового авиационного полка, где ст лейтенант Николай Иванович Кукушкин, новый командир ст.
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