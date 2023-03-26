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В сентябре 1944 года в эскадрилью 735-го штурмового авиационного полка, в которой служил ст

В сентябре 1944 года в эскадрилью 735-го штурмового авиационного полка, в которой служил ст

﻿﻿В сентябре 1944 года в эскадрилью 735-го штурмового авиационного полка, где ст лейтенант Николай Иванович Кукушкин, новый командир ст.

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