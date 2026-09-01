Александр Шоуа, Mia Boyka и группа «Земляне»: как прошел фестиваль «ШОУАБХАЗИИ»

Гала-концерт с участием звезд российской эстрады стал финалом двухдневного события в Абхазии. Предоставлено организаторами мероприятияВ Сухуме завершился Первый международный фестиваль национальной культуры Абхазии и России «ШОУАБХАЗИИ».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- 25 лет скрывает д...
- Виктория Боня отп...
- Вия Артмане скрыв...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым