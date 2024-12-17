Бастрыкин заинтересовался проблемами обманутых дольщиков апарт-комплекса

После проведенного пикета обманутых дольщиков недостроя по улице Тополевая, 5, Александр Бастрыкин поручил региональному управлению ведомства провести процессуальную проверку и доложить об установленных обстоятельствах.
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