ЧЕРВИЧЕНКО: Резануло, с каким усердием «Зенит» выпрашивал победный пенальти. А решение на поверхности - смена Семака на Тимощука

«Матч очень хороший получился. Надо отдать должное «Зениту», он очень хотел выиграть, двигался и какие-то моменты был лучше соперника, но не залетал мяч, - заявил бывший владелец «Спартака» Андрей ЧЕРВИЧЕНКО.
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