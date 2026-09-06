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Спорт Уик-Энд

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ЧЕРВИЧЕНКО: Резануло, с каким усердием «Зенит» выпрашивал победный пенальти. А решение на поверхности - смена Семака на Тимощука

ЧЕРВИЧЕНКО: Резануло, с каким усердием «Зенит» выпрашивал победный пенальти. А решение на поверхности - смена Семака на Тимощука

«Матч очень хороший получился. Надо отдать должное «Зениту», он очень хотел выиграть, двигался и какие-то моменты был лучше соперника, но не залетал мяч, - заявил бывший владелец «Спартака» Андрей ЧЕРВИЧЕНКО.

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