BMW M4 Вали Карнавал выставлен на продажу за 12,5 млн рублей

Спортивный автомобиль BMW M4 Вали Карнавал, приобретённый весной 2024 года, выставлен на продажу за 12,5 млн рублей.
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