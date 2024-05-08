Apple представила обновленную линейку iPad: что будет с поставками в Россию?

IT-эксперт Корнейчук заявил, что не видит проблем с импортом продукции в РФ Во время традиционной весенней презентации в штаб-квартире в Купертино американская компания Apple представила новое поколение планшетов iPad Air и iPad Pro со специальными девайсами, сообщает 360.
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