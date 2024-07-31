Московские ученые создали сверхэффективные водородные датчики

Сотрудники физического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова совместно с коллегами с химического факультета провели исследование особенностей поглощения коллоидных гетероструктурных нанопластин на основе селенида кадмия под действием мощных наносекундных лазерных импульсов.
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