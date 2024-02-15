Пруд и артефакты. Каким может стать парк 300-летия Барнаула и как создают его эскиз

Инициативная группа начала сбор денежных средств на создание эскиза парка Архитекторы начали разрабатывать эскизный проект парка 300-летия Барнаула за торговым центром "Европа", за создание которого агитируют жители краевой столицы.
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