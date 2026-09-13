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Ах ты, опять нажрался на своей рыбалке!? В дом не пущу!

Ах ты, опять нажрался на своей рыбалке!? В дом не пущу!

— Ах ты, опять нажрался на своей рыбалке?! В дом не пущу! — донёсся до меня звонкий, не терпящий возражений голос жены Наташи, разнёсшийся, кажется, по всему нашему дачному посёлку, распугивая соседских котов и заставляя вздрогнуть даже флюгер на крыше дома напротив.

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