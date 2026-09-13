— Ах ты, опять нажрался на своей рыбалке?! В дом не пущу! — донёсся до меня звонкий, не терпящий возражений голос жены Наташи, разнёсшийся, кажется, по всему нашему дачному посёлку, распугивая соседских котов и заставляя вздрогнуть даже флюгер на крыше дома напротив.