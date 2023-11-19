Астрологический прогноз Константина Дарагана. Тайны будущего России раскрыты Елена ГалицкаяВ свежем астрологическом прогнозе, представленном практикующим астрологом и публицистом Константином Дараганом, озвучены несколько интересных прогнозов относительно будущих событий в России и мире, передают журналисты ftimes.
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