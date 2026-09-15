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Царьград

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СК: Подросток на Toyota попал в ДТП в Охе, трое пострадали

СК: Подросток на Toyota попал в ДТП в Охе, трое пострадали

В городе Оха Сахалинской области 13-летний подросток угнал Toyota Mark II, что привело к ДТП, в котором пострадали трое несовершеннолетних.

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