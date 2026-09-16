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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У «Локомотива» одна победа в этом сезоне. Москвичи – фавориты матча против «Крыльев»

«Локомотив» примет «Крылья Советов» в 9-м туре Альфа-Банк РПЛ. Московский клуб одержал одну победу в сезоне-2026/27 – над «Балтикой» (1:0) в 7-м туре чемпионата.

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