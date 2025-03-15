Маск сообщил, когда Starship с роботом Optimus отправится на Марс

Человекоподобный робот Optimus на Марсе, изображение сгенерированное нейросетью Grok / © Grok По словам Маска, если полет с роботом пройдет успешно и Starship сядет на Красную планету, то в период с 2029 по 2031 год на Марс отправятся корабли с людьми.