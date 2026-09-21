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Татар-информ

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Бывальцев в центре второго звена: «Ак Барс» объявил состав на матч с «Ладой»

Бывальцев в центре второго звена: «Ак Барс» объявил состав на матч с «Ладой»

Фото: ak-bars.ru Казанский «Ак Барс» определился с составом на предстоящий матч регулярного чемпионата КХЛ против тольяттинской «Лады».

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