Орёл. Чуть более ста лет...Прогулка 8

Как и обещал — прогуляемся от дворянского гнезда вниз по Орлику. Или в "старых" координатах: Орлик (до 1784 — Орёл) — река в России, протекает в Орловской области.
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