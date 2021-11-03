Медвежий угол

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 Семья Рашкина, оказывается, голодает !

 Семья Рашкина, оказывается, голодает !

Йо-хо-хо и бутылка рома!  Семья Рашкина, оказывается, голодает !  Эксперт по стрелковому оружию Максим Попенкер оценил охотничий карабин на имя Валерия Рашкина, найденный возле того самого места, где депутата задержали с разделанной тушей лося.

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Teodor
Семья коммуниста Рашкина голодает? А работать, как все люди России не пробовали или только штаны протирать в ГД ? Необходимо не посадить, а засадить позорящего власть "депутата". Заодно принять Закон о неприкосновенности депутатов за пределами России, а здесь, дома, каждый депутат должен знать, что он СЛУГА и прятаться от Народа и, тем более от Закона, он не имеет права.

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