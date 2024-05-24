Путин обратил внимание на странную деталь в гибели президента Ирана

МОСКВА, 24 мая, ФедералПресс. Сопровождающие президента Ирана лица на двух российских вертолетах долетели без проблем, а вертолет иранского лидера Эбрахима Раиси потерпел крушение и сгорел в горах, обратил внимание президент РФ Владимир Путин.