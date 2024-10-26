Масло, предотвращающее болезни сердца

Проведенное недавно исследование установило, что грецкие орехи и приготовленное из них масло снижают уровень холестерина в крови, что в свою очередь понижает вероятность развития болезней сердца и сосудов.
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