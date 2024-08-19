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Живая Кубань

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Увеличилось число полицейских на улицах Анапы

Увеличилось число полицейских на улицах Анапы

Увеличилось число полицейских на улицах АнапыКоличество силовиков увеличилось на улицах Анапы. Чтобы обеспечивать правопорядок на курорте, дополнительно откомандированы сотрудники силовых структур, в том числе их Росгвардии.

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