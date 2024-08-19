Увеличилось число полицейских на улицах Анапы

Увеличилось число полицейских на улицах АнапыКоличество силовиков увеличилось на улицах Анапы. Чтобы обеспечивать правопорядок на курорте, дополнительно откомандированы сотрудники силовых структур, в том числе их Росгвардии.
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