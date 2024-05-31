Коллегия присяжных в суде Нью-Йорка в четверг огласила вердикт по уголовному делу в отношении бывшего президента США Дональда Трампа.
Присяжные вынесли вердикт "виновен" в отношении Трампа
Комментарии
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Денис Волков
Кстати. Точно не помню но отложилось в пямяти что именно при нём США нанесли удары по Сирии когда наши парни были уже там. Так что хрее редьки не слаще
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9 час.
Денис Волков
Это флуд называется. Пример, статья об атаке на крымский мост но тут же в ленте комментариев появляется комментатор который жалуется, что в аптеке ему не продали боярышник. Вот до чего Путин довёл страну и т д и т.п. Генерала жалко но думаю ему есть чем ответить на возникшие к нему вопросы
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9 час.
Alex Nемо
По большому счёту совершенно без разницы кто из них выиграет выборы в этом году. Вне зависимости от имени будущего президента в ноябре всех нас ожидают крупные изменения в мировой политике потому что в США начнутся серьезные гражданские столкновения, вплоть до гражданской войны похлеще чем та что была с 1861 — 1865 годах. Как раз именно та ситуация когда верхи не могут, а низы не хотят жить по старому...
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2 час.
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