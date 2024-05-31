Присяжные вынесли вердикт "виновен" в отношении Трампа

Денис Волков Кстати. Точно не помню но отложилось в пямяти что именно при нём США нанесли удары по Сирии когда наши парни были уже там. Так что хрее редьки не слаще

Денис Волков Это флуд называется. Пример, статья об атаке на крымский мост но тут же в ленте комментариев появляется комментатор который жалуется, что в аптеке ему не продали боярышник. Вот до чего Путин довёл страну и т д и т.п. Генерала жалко но думаю ему есть чем ответить на возникшие к нему вопросы