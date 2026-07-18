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Испания — Аргентина: сможет ли Месси забить в финале и защитить титул чемпиона мира?

Испания — Аргентина: сможет ли Месси забить в финале и защитить титул чемпиона мира?

Лионель Месси выходит защищать титул чемпиона мира!Лионель Месси выходит защищать титул чемпиона мира! Его Аргентина сразится с Испанией в финале мундиаля — кто же фаворит? Давайте взглянем на мнение экспертов.

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