Херберт Джонс остался в «Новом Орлеане» (54 млн на 4 года)

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«Новый Орлеан» продлил соглашение с легким форвардом Хербертом Джонсом (24 года, 198 см). Как информирует инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, контракт заключен на 4 года и 54 млн долларов.