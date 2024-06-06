Первую школу в омских «Кузьминках» возглавит экс-глава депобразования мэрии Лариса Ефимова. Здание учебного заведения пока не достроено - его готовность составляет 66%.
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Первую школу в омских «Кузьминках» возглавит экс-глава депобразования мэрии Лариса Ефимова. Здание учебного заведения пока не достроено - его готовность составляет 66%.