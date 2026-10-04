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Калуга-поиск

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В Калужской области уничтожили 28 БПЛА

В Калужской области уничтожили 28 БПЛА

За вечер 3 октября и в ночь на 4 октября силами ПВО были уничтожены 28 беспилотников над территориями Дзержинского, Думиничского, Жиздринского, Жуковского, Износковского, Козельского, Людиновского, Малоярославецкого, Сухиничского, Ульяновского, Хвастовичского, Юхновского муниципальных округов, а также на окраинах Калуги и Обнинска.

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