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ЕС ввёл санкции против министра спорта России Дегтярёва и главы FIDE Дворковича

ЕС ввёл санкции против министра спорта России Дегтярёва и главы FIDE Дворковича

Евросоюз раскрыл имена лиц, которые вошли в 21-й пакет антироссийских санкций. В список попали президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович и министр спорта России Михаил Дегтярёв.

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