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В ДНР содержатся около 3 000 украинских военнопленных

В ДНР содержатся около 3 000 украинских военнопленных

Около трех тысяч сложивших оружие украинских боевиков находятся в исправительных учреждениях ДНР. Об этом в эфире российского телеканала рассказал министр юстиции республики Юрий Сироватко.

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